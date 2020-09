Catania, primo acquisto: è ex Rieti Zanchi

Il Catania batte il primo colpo di mercato. Arriva Andrea Zanchi che secondo tuttoc.com avrebbe già un accordo concluso con la società etnea. Il giocatore, laterale sinistro di difesa, avrebbe già raggiunto i suoi prossimi compagni in ritiro e nelle prossime ore verrà ufficializzato. Sul classe ’91, ex Perugia e Gubbio, c’erano anche Monopoli e Viterbese. Zanchi, nell’ultima stagione, ha giocato con la maglia del Rieti, retrocesso in Serie D. Il giocatore dovrebbe sottoscrivere un contratto biennale con la società etnea.