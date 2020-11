Catania, Raffaele: “Bisogna tornare a vincere e a Teramo voglio prestazione maiuscola”

Il tecnico del Catania Peppe Raffaele ha presentato la partita di domenica con il Teramo: “Abbiamo fatto quattro giorni di lavoro direi nel migliore dei modi e vogliamo tornare a vincere. Mi aspetto la risposta domenica a Teramo dai ragazzi. Abbiamo fatto quattro trasferte complicate laddove speravamo di raggranellare qualche punto in più ma dobbiamo dimostrare di essere squadra ripartendo subito. Dobbiamo cercare di essere positivi sapendo anche che è un momento difficile per tutti ma a noi servono punti. Questa settimana abbiamo avuto qualche problema ma non voglio dare alibi. Un grosso slancio potrebbe arrivare se vinceremo a Teramo che è un avversario tosto. Noi abbiamo preparato la partita e dobbiamo essere bravi a fare una prestazione maiuscola. Pesa questa incertezza di non sapere quando e se giocare per i contagi, ma noi dobbiamo cercare di pensare all’obiettivo finale. A Teramo saremo senza Tonucci, Piccolo, Sarao, Albertini, Pellegrini e Santurro. Reginaldo è da gestire dopo il lungo stop”.