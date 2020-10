Catania, Raffaele: “Da Monopoli vogliamo tornare con i tre punti”

Il tecnico del Catania Peppe Raffaele ha presentato la partita di domani con il Monopoli, seconda di campionato di Serie C. “Gara difficile contro un buon avversario ci attende ma noi andiamo per vincere e tornare da Monopoli con tre punti. Noi siamo una squadra importante e i nostri avversari lo sanno e sono sicuro che a Monopoli ci rispetteranno nonostante la partenza non positiva con la Paganese. Spero che i ragazzi lascino una impronta in questo campionato a cominciare da domani. Questa settimana è servita per cercare di migliorare dove contro la Paganese non è stato fatto bene. Dobbiamo crescere a livello di gioco e anche di condizione ma dobbiamo anche diventare una squadra. Contro la Paganese non trovavamo la velocità delle giocate e il campo allentato ci ha penalizzato, ma non è un alibi. Dobbiamo avere la lucidità giusta a Monopoli e bisogna credere nel nostro lavoro. Il portiere Furlan è a disposizione poi deciderò chi giocherà.”