Catania, Raffaele: “Ingenui per il gol subito. Bene nella ripresa ma c’è da migliorare molto”

Il tecnico del Catania, Peppe Raffaele giudica al termine del match con la Paganese la prestazione della sua squadra: “Partita condizionata subito dal gol dei nostri avversari per una nostra ingenuità. C’è da migliorare molto e il pari arrivato alla fine ci premia ma se fosse arrivato prima magari sarebbe stato meglio per completare la rimonta. Il rigore concesso alla Paganese non l’ho visto ma non mi sembrava un fallo così grave. Dobbiamo migliorare molto e se l’episodio ci gira male soffriamo poi. Dobbiamo finalizzare meglio e nel primo tempo siamo stati prevedibili. Nella ripresa fatto più con i calciatori subentrati che hanno dato più spinta. Il campo ai limiti della praticabilità ci ha frenati ma non siamo al top. Importante non commettere ingenuità visto che a livello fisico e come organizzazione di gioco siamo in fase di rodaggio”