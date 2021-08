Catania, fideiussione parziale ma non sarà accettata dalla Lega Pro

Momenti difficilissimi per il futuro del Catania

Mattinata febbrile in casa Catania per racimolare i soldi per depositare alla Lega Pro la fideiussione integrativa per aver sforato il budget di un milione di euro degli ingaggi della scorsa stagione. Da quanto trapela da Torre del Grifo sarà presentata una fideiussione parziale per ottenere alla fine l'esecutività dei contratti di qualche giocatore e poi mandare in campo i giovani della Primavera in Serie C. Incerta al momento anche la posizione dell'allenatore Baldini.