Catania, si attende il sì di Baldini…che non è così vicino

Domani Baldini sarà a Catania per il confronto con la società

Il tecnico Francesco Baldini domani sarà a Catania per incontrare i dirigenti etnei. Un confronto per decidere se proseguire o meno l'avventura rossazzurra. Il mister toscano chiederà garanzie prima di dire sì perchè non vuole rischiare di fare un campionato anonimo e lottare per la salvezza. Baldini ha rispetto per i tifosi rossazzurri e non vuole deluderli dopo aver fatto un ottimo lavoro da marzo scorso quando prese il posto di Peppe Raffaele e risollevò il Catania portandolo ai playoff.

OBIETTIVO - Baldini non ne farà una questione di contratto ma di progetto. Vuole capire come il Catania sarà rinforzato in vista di una nuova stagione che sarà ancora più complicata di quella precedente. Nel Girone C sono arrivate altre piazze blasonate come Messina e Taranto e il retrocesso Cosenza che però ha ancora speranze di essere riportato in B se la Salernitana sarà esclusa dalla Serie A. Se il club di Lotito non venisse ammesso per la vicenda trust non tornerebbe nemmeno in Serie B e sarebbero i rossoblù, quartultimi al termine della regular season del campionato cadetto, a prendere a quel punto il posto del Benevento tornato in A. La situazione finanziaria del Catania è sotto gli occhi di tutti e il club dovrà far partire qualche calciatore esperto che ha uno stipendio che supera le 100 mila euro a stagione. Forse più di uno. Sarà una squadra imbottita di giovani e Baldini, in questi giorni in contatto con Guerini, ha già fatto capire che ci penserà bene prima di dire sì.