Catania, Sigi comunica la data del rimborso dei soldi ai tifosi

Comunicato della Sigi diretto a chi ha donato i soldi per sostenere il Catania

Con riferimento all'iniziativa "Uniti per il Catania" e alla luce dell'ammissione del Calcio Catania al campionato Serie C 2021/22, Sport Investment Group Italia S.p.A., ringraziando perennemente i tifosi per il sostegno manifestato, rende noto di aver deliberato di procedere, entro il 31 dicembre 2021, al rimborso delle somme ricevute a titolo di caparra sottoscrizione azioni, volendo articolare un più ampio progetto di azionariato popolare relativo al Calcio Catania S.p.A., secondo un orientamento espresso già nel secondo semestre del 2020.