Catania, Silvestri: “La sconfitta non cambia nostra idea di gioco”

Non fortunato il rientro del difensore etneo

Ritorno in campo amaro per il difensore del Catania Tommaso Silvestri che ha commentato in sala stampa la sconfitta di Catanzaro per 2-0 partendo prima dal suo stato di forma: "Sto bene ma mi manca la condizione fisica che sono sicuro di riavere sicuramente prima dei playoff. Oggi contro il Catanzaro non siamo riusciti a imporre il nostro gioco e neanche a capitalizzare i tanti cross. Abbiamo perso brillantezza nel secondo tempo contro un Catanzaro che si è difeso bene. La sconfitta però non cambia la nostra idea di gioco nelle ultime due gare e poi nei playoff. Non deve cambiare niente anche dal punto di vista mentale. Peccato usciamo a mani vuote dallo stadio Ceravolo ma bisogna ripartire subito".