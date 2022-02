Catania, stangata per Baldini: tre giornate di squalifica

La decisione del Giudice Sportivo

Il Catania fa i conti col Giudice Sportivo dopo la partita contro la Turris . L'allenatore degli Etnei è stato infatti espulso durante il finale caldo di domenica ed è arrivata la sanzione con tre turni di stop per il tecnico, come spiegato nel comunicato:

"per avere, al 49°minuto del secondo tempo, una persona non identificata, presente nell’area tecnica, lanciato un pallone con il chiaro intento di interrompere un’azione avversaria. Richiesto dal IV Ufficiale di gara di indicare l’autore della condotta, l’allenatore Baldini non ha fornito alcuna informazione al riguardo. Misura della sanzione in applicazione della regola 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio e degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare gravità della condotta posta in essere".

Baldini, quindi, paga non per avere lanciato il pallone in campo, ma in quanto responsabile del gesto nell’impossibilità di determinarne l’autore. Oltre alla sanzione per l'allenatore Etneo, un turno di stop e 500 euro di multa per il tecnico della Turris, Bruno Caneo, anch’egli espulso nel concitato finale.