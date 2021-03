Catania, Tacopina a ISP: “Baldini ha tolto la confusione che c’era con Raffaele. Terzo posto si può se…”

Intensa, bella, piena di gol e con qualche errore. Il primo Catania di mister Baldini ha affrontato l’Avellino con il petto in fuori con il carattere e la voglia di battere la vice capolista che si è presentata al Massimino con soli 18 elementi.L’undici irpino di mister Braglia non è stato quello ammirato: aggressivo nelle sfida uno contro uno, veloce ed efficace nelle ripartenze. Era un Avellino in tono minore, che evidentemente non è riuscito ad andare a tutta velocità.

BRAVO BALDINI

Ma non è il caso di sminuire questa vittoria dei rossazzurri che è arrivata grazie a un sistema collaudato, il 4-3-3, che funziona anche se mancano parecchi degli interpreti. E questo è merito di Francesco Baldini, che nonostante il periodo più delicato degli etnei, ha fatto perno sulla tranquillità puntando sul gioco e affidandosi a calciatori come Izco e Maldonado che avevano riscaldato troppo la panchina finora. Insomma la distratta e svogliata banda di Raffaele, bisogna dirlo, oggi ha pigiato sull’acceleratore come non fatto di solito nelle ultime partite giocate in casa e in trasferta mettendo subito a cuccia l’Avellino, con un’ottima disposizione in campo e una certa precisione nei passaggi.

TACOPINA CI CREDE

Soddisfatto il tecnico, soddisfatti i calciatori, soddisfatti i dirigenti e felice anche Joe Tacopina che ha scelto lui Baldini. E l’imprenditore italo americano lo ha ribadito ai microfoni di Itasportpress questa sera: “Sì – come ho detto alla vostra redazione giovedì scorso – ho scelto l’allenatore Baldini perché lo conoscevo dai tempi della Roma. Il suo debutto mi è piaciuto non solo perchè è stato vincente ma anche perchè in poco tempo è riuscito a dare alla squadra una vera direzione. Inoltre ha tolto il senso di confusione con cui avevano giocato nelle ultime partite con il precedente tecnico (Raffaele ndr.). Se la squadra segue l’allenatore fino alla fine e continua su questa strada, anche il terzo posto è raggiungibile soprattutto se ci restituiscono i 2 punti tolti ingiustamente. Io ci credo fermamente e sono ottimista dopo aver visto in tv questa bella vittoria contro l’Avellino. Ad aprile tornerò a Catania e mi piacerebbe poter assistere a qualche altra bella vittoria dei rossazzurri. Sulla vicenda closing sono fiducioso e sapete cosa ho fatto già per questa società. Forza Catania”