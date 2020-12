Catania, Tacopina a ISP: “Se debito supera i 15 milioni cambia la strategia. Prevedo chiusura operazione nel 2021”

Joe Tacopina attende di poter mettere mano al preliminare per la vendita del club rossazzurro al gruppo da lui guidato. Ma l’ex presidente del Venezia teme che la conclusione di questa operazione di acquisto del club etneo non avvenga in tempi rapidi anche se, ai microfoni di Itasportpress.it, sottolinea che non rinuncerà al progetto di rilevare il Calcio Catania.

Avvocato, verrà a Catania per chiudere l’operazione di acquisto del Catania Calcio prima di Natale?

“Verrò a Catania a dicembre, ma credo che la chiusura sia più probabile che avvenga a gennaio perché stiamo ancora aspettando diverse cose come la riduzione del debito. Mi è stato detto che la Sigi sta facendo progressi, ma sto aspettando qualcosa di ufficiale e per iscritto. Parte del ritardo è dovuto al fatto che la Sigi non ha tutta la documentazione per verificare varie questioni. La Sigi ci sta provando, ma anche loro non hanno ancora tutto. Ma questa è una questione di ritardo”

Prenderà il club se il debito sarà superiore ai 15 milioni?

“Dipende da quanto sopra i 15 milioni, ma se così fosse potremmo dover perseguire strade diverse per avere il Catania. Ma non rinuncerò mai a questo progetto per questa città”.

Conferma che il Catania Calcio avrà come proprietari 5 americani, un inglese e due gruppi siciliani?

“Non è proprio così. Io sarò il proprietario di maggioranza con alcuni partner americani e potrebbero esserci alcuni investitori internazionali con me e forse alcuni membri del gruppo Sigi rimarranno sicuramente tra cui Nicolosi”.

Se il Catania sarà suo in questo mese di dicembre, a gennaio rinforzerà la squadra investendo tanti soldi?

“Abbiamo intenzione di rafforzare la squadra a gennaio sicuramente. Vedremo poi che operazioni concluderemo ma sicuramente miglioreremo la qualità dell’attuale organico”

Sicuro Giovanni Gardini come Ceo ma farà piazza pulita degli attuali dirigenti come Pellegrino e Guerini?

“Gardini sarà sicuramente il mio Ceo. Dante Scibilia dg del Venezia farà parte del mio management team. Per quanto riguarda gli attuali dirigenti del club non abbiamo preso decisioni su nessuno perché io e Gardini dobbiamo sederci individualmente con ciascuno di loro e discutere. È troppo presto perché non abbiamo ancora il club”.