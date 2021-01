Catania, Tacopina a Venezia attende novità con Largotta e Scibilia al suo fianco

Il viaggio dagli Stati Uniti verso l’Italia si è completato nelle scorse ore. L’avvocato Joe Tacopina è a Venezia da ieri da dove attende di proseguire il suo percorso come meta finale Catania dove potrebbe sbarcare oggi pomeriggio o domani. Per il momento secondo quanto raccolto da Itasportpress, l’imprenditore newyorkese si trova nella città lagunare dove attende una telefonata decisiva che potrebbe far cambiare il suo programma in Italia.

META CATANIA – Se tutto andrà bene Tacopina prenderà il primo volo per Catania insieme a Sean Largotta e Dante Scibilia, suoi due uomini di fiducia che in queste ore gli sono rimasti accanto nella città lagunare dove Tacopina ha tanti amici. Joe verrà a Catania solo se l’avvocato Salvo Arena gli comunicherà di aver trovato l’accordo con la Sigi e in quel caso l’imprenditore di origini siciliane verrà per firmare domani il preliminare per il passaggio di proprietà del club etneo. Seguiranno aggiornamenti.