Catania, ufficiale: Confente in prestito

Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’A.C. ChievoVerona il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Confente, nato a Soave (Verona) il 7 giugno 1998. Archiviata l’esperienza nel settore giovanile gialloblù, il portiere veneto ha indossato le maglie della Reggina nel 2018/19 e del Siena nella scorsa stagione, sommando complessivamente 61 partite in Serie C (19 le gare concluse senza reti al passivo). Confente vanta due presenze in Nazionale Under 19.