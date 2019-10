Cavani, secco ‘no’ all’Inter Miami di Beckham: ecco dove vuole giocare

Edison Cavani è tra i calciatori più chiacchierati del momento. L’attaccante del Paris Saint-Germain potrebbe cambiare maglia al termine di questa stagione. Alcune indiscrezioni emerse qualche settimana fa vedevano El Matador pronto a dire addio alla Francia per approdare in MLS all’Inter Miami di David Beckham.

Come riporta L’Equipe, però, il centravanti uruguaiano non avrebbe alcuna intenzione di andare in America ma vorrebbe rimanere in Europa in un campionato di maggiore rilievo rispetto alla Major League Soccer. A questo punto, per l’ex Napoli, pare sempre più probabile la pista Liga dove l’Atletico Madrid sembra favorito per acquistarlo, magari già a gennaio. L’ultima parola, come sempre, spetta però a Cavani.