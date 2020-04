C’è un importante indizio: Cristiano Ronaldo resterà alla Juventus

Il futuro di Cristiano Ronaldo sarà ancora alla Juventus. Malgrado le voci che vorrebbero il fuoriclasse portoghese tentato da un ritorno al Real Madrid, come affermato dal compagno di nazionale José Fonte in una recente intervista, l’attaccante proseguirà nella sua avventura in bianconero.

A riportarlo il Mirror, secondo cui il ritorno di Ronaldo in Spagna è pressocché impossibile per tre motivi: la politica delle merengues, orientata verso l’acquisto di giovani calciatori, il rapporto teso con Florentino Perez e ragioni economiche. Il contratto del cinque volte pallone d’Oro, in Italia, è tassato al 43%, percentuale inferiore al 52% di quanto avveniva a Madrid. CR7 avrebbe inoltre aumentato i suoi introiti anche al di fuori del rettangolo verde grazie ad importanti iniziative commerciali e alla sponsorizzazione dei suoi post social. Guadagni sui quali nel nostro Paese vige una minor tassazione di quanto avviene in terra iberica.