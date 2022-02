Ceferin: “Fair play finanziario? Bisogna cambiare. Vincono sempre le solite squadre”

Le parole del presidente della UEFA

"Per quanto riguarda le modifiche alle regole del fair play finanziario, in primavera verranno prese in considerazione alcune proposte dal comitato esecutivo della UEFA. Dobbiamo prendere una decisione prima della fine della stagione. Dobbiamo trovare il modo di migliorare l'equilibrio competitivo. Gli stessi cinque club non possono sempre vincere. È necessario pensarci. Il problema più grande è che bisogna permettere di investire ai club, altrimenti l'investimento andrà altrove, ma devono anche essere controllati. Non so se introdurremo una tassa sul lusso. L'idea è che la percentuale sarà molto alta e tutto andrà a chi rispetta il fair play finanziario. Questo è un modo, ma ce ne sono altri".