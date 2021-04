Cerci-Arezzo, è finita: ufficiale la rescissione del contratto

L'avventura di Cerci all'Arezzo giunge al capolinea: il comunicato del club

Alessio Cerci-Arezzo, fine della storia. Il club toscano ha comunicato la rescissione del contratto attraverso una nota ufficiale: “La S.S. Arezzo comunica che il calciatore Alessio Cerci ha rescisso consensualmente il suo contratto che lo legava al Cavallino fino al 30 giugno 2023. La Società augura ad Alessio le migliori fortune personali e professionali”. Arrivato da svincolato ad ottobre, l’avventura in Toscana giunge al capolinea, dopo soli 621 minuti ed essere stato messo fuori rosa a causa di un diverbio in allenamento.

CHANCE FALLITA – Un’altra occasione persa per Cerci. Esploso nel Torino in tandem con Immobile, non riesce a spiegare le ali nella sua avventura all’Atletico Madrid. Da qui viene pescato nel 2015 dal Milan, senza successo, per poi girovagare in Serie A tra Genoa e Verona. Poi l’esperienza in Turchia, infine quelle con Salernitana e, l’ultima, con l’Arezzo.