Cesena, ufficiale: JRL Investment Partners acquisisce il 60% del club

Nuova proprietà per il Cesena

Il Cesena è pronto a vivere una nuova era. Nella giornata di oggi è stato siglato l'accordo che permette al JRL Investment Partners LLC, società americana che ha sede a New York e che fa a capo alla coppia formata da Robert Lewis e John Aiello. Il club di Serie C apparterrà per il 60% ai nuovi subentranti, mentre il 40% rimarrà all'Holding CFC SpA. Ecco il comunicato ufficiale del Cesena: