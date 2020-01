Cessione Catania, ancora nulla. Intanto scoppia la grana Curiale-Barisic

Nonostante le difficoltà finanziare, il Catania prova a tenere la prua a dritta lavorando su due direttrici: calciomercato e risanamento dei conti. La dirigenza sta lavorando molto in uscita visto che questa è una priorità assoluta per cercare di abbassare il monte ingaggi facendo fronte alle spese e concludere degnamente il campionato. Cedere i calciatori però non è facile e secondo quanto raccolto da Itasportpress, sta diventando una vera e propria missione impossibile.

GRANE – La corsa contro il tempo per la cessione dei calciatori con ingaggi importanti registra una frenata. Il Catania ha trovato l’accordo con i club interessati all’acquisto, ma i giocatori, quelli delle tantissime sconfitte in campionato e delle figuracce di Vibo Valentia e Monopoli, tanto per citarne due, puntano i piedi. Nelle ultime ore si registra una grana in casa Catania: Curiale e Barisic non hanno accettato l’offerta del Teramo e vorrebbero uno stipendio più consono. Una vera grana per il Catania che spera di convincere i calciatori a lasciare Torre del Grifo. Sul fronte cessioni in partenza ci sono Bucolo (Potenza, Picerno e Sicula), Fornito (Rende o Picerno), Di Piazza (Modena c’è ma timido sul giocatore). Si attendono novità per Lodi.

INCEDIBILI – Restano a Catania invece Furlan, Silvestri, Calapai e Pinto, i quali hanno avuto richieste ma sono stati giudicati incedibili dalla dirigenza etnea.

CESSIONE CATANIA – Nulla di nuovo sotto il sole. Come anticipato da Lo Monaco a Itasportpress, nei giorni scorsi e come verificato anche oggi dalla nostra redazione, nessun imprenditore al momento ha telefonato allo studio legale di Roma incaricato di avviare la trattativa con la proprietà. Offerte zero, contatti con rappresentanti di cordate zero. Il resto sono solo chiacchiere da bar.