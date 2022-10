Cessione Sampdoria, il trustee Vidal: “Rimandato tutto alla prossima settimana”

Gianluca Vidal , trustee incaricato della vendita della Sampdoria , resta in attesa del bonifico da parte dello sceicco Faleh Khalid Al Thani . La giornata designata per l’arrivo dei soldi era ieri, ma pratiche burocratiche dovute, a dire degli intermediari, alla traduzioni di ulteriori documenti dall’arabo ha portato via tempo. Queste le dichiarazioni di Vidal al quotidiano Il Secolo XIX:

"Per tutto il giorno sono stato in contatto con l’escrow agent Francesco Console. Mi ha detto che si stanno prolungando alcune tematiche bancarie e che stanno lavorando. Lavorano in particolare riguardo alla traduzione dall’arabo di alcuni documenti tecnicamente necessari per il trasferimento del denaro. Oggi mi dicono che dovrebbero essere pronti. Il bonifico? Si andrà alla settimana prossima".