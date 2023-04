Benfica, Antonio Silva: “Inter squadra molto forte, ma noi ci crediamo”

Le parole del difensore alla vigilia, convinto che il Benfica possa giocare il suo calcio e ribaltare la situazione

Alla vigilia del match di ritorno dei quarti di Champions League, Antonio Silva è intervenuto in conferenza stampa riguardo alla sfida Inter-Benfica. Il difensore del club lusitano non ha paura e nonostante il 2-0 dell'andata crede nella rimonta: "Loro sono molto forti, ma secondo me non è impossibile. Sappiamo di partire con uno svantaggio di 2-0, l'importante è portare quanto di buono fatto in stagione e fare la storia del Benfica". La partita andrà in scena alle ore 21:00 di mercoledì 19 aprile, all'interno della cornice di San Siro.

"Siamo ambiziosi e vogliamo andare avanti in Champions, domani metteremo in mostra il nostro calcio e proveremo a ribaltare un risultato molto complicato" ha dichiarato Antonio Silva, il quale è convinto delle qualità di squadra. Il Benfica non scherza e lo ha già ampiamente dimostrato in stagione, l'Inter dovrà tenere gli occhi aperti.

Infine, il difensore si è espresso sul periodo complicato che affligge il Benfica. La squadra di Schmidt si è messa in mostra negli scorsi mesi per un filotto di vittorie invidiabile, ma nelle ultime tre uscite ha raccolto solo sconfitte. Sarà il ritorno contro l'Inter la chiave di volta? "Non è una situazione normale, ma dobbiamo pensare all'opportunità che abbiamo domani. Da quando si chiama Champions, il Benfica non è mai arrivato in semifinale. Sento una responsabilità enorme".