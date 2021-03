Borussia Dortmund, Terzic: “Con il Siviglia servirà una grande partita. Haaland dà sempre il massimo”

L’allenatore del Borussia Dortmund Terzic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Siviglia: “Non sarà un compito facile passare il turno, fin dal sorteggio sapevamo che ci sarebbero volute due buone prestazioni per andare avanti e così sarà. Abbiamo imparato molto dalla sfida contro il PSG dello scorso anno e questa volta non deluderemo. Dobbiamo giocare meglio di quanto fatto a Siviglia perché sono certo che loro faranno di tutto per ribaltare il risultato maturato all’andata. Haaland? Dà sempre il 100%, ma dobbiamo tenerlo d’occhio per evitare che si faccia male. Preferisco stare qualche minuto senza di lui in una partita che rischiare di perderlo per settimane. Reyna e Guerreiro? È questione di giorni, ma non sappiamo se saranno tre-quattro o sei-sette. Non stiamo però perdendo la speranza”.