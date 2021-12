Caos sorteggio di Champions, Ceferin chiede scusa: “Non è stato un errore umano”

Il presidente della UEFA, Aleksandr Ceferin ha commentato gli errori nel sorteggi di lunedì, di Champions League.

Il presidente della UEFA, Aleksandr Ceferin, in conferenza stampa, ha commentato gli errori di lunedì nel sorteggio per gli ottavi di finale di Champions League: "Qualcosa non funzionava bene nel software. La UEFA ha contattato il suo provider ed è stato deciso che l'intero sorteggio doveva essere ripetuto. Non si sapeva esattamente quando si era verificato l'errore e quindi abbiamo preso questa decisione per essere trasparenti nei confronti di tutti i club. È presto per parlare di conseguenze, ma abbiamo imparato. Di sicuro è un errore della UEFA. Dipendevamo dalla tecnologia e dovremmo esserne probabilmente meno dipendenti. Ci scusiamo per l'errore, ma possono capitare. Non sono errori umani, ma solamente tecnologici".