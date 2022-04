Champions League, proposta di Al-Khelaifi: “Cerimonia di apertura stile Super Bowl”

Le parole del presidente dell'ECA e del Psg

"Il Super Bowl, e gli Stati Uniti in generale, hanno questa mentalità, creatività e divertimento. Questo è quello che ho suggerito, di organizzare una cerimonia di apertura della Champions League, di fare una partita nella serata di apertura in cui i vincitori affrontano una grande squadra, forse non è una buona idea, ma almeno sfidiamo lo status quo. Ogni partita deve essere un evento e un intrattenimento. L’innovazione digitale è una delle cose che stiamo cercando. Con la UEFA stiamo anche pensando ai formati e alle esperienze degli eventi. Prendi la Champions League, di gran lunga la migliore competizione per club, ma come trasformiamo ogni partita in un evento? Il mio suggerimento è di avere un dipartimento creativo e di intrattenimento come parte della nuova joint venture tra UEFA ed ECA".