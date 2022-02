Chelsea, Abramovich affida gestione a Fondazione benefica del club

Provvedimento della società inglese dopo le accuse di politici e stampa per la vicinanza a Putin di Abramovich

I venti di guerra spirano forte in casa Chelsea visto che il presidente è il russo Roman Abramovich. Il magnate dell'ex Unione Sovietica ha affidato "la gestione e la cura" del Chelsea alla fondazione benefica del club dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Lo ha annunciato lo stesso numero 1 del Chelsea con un comunicato sul sito ufficiale della società.

Questo il comunicato del Chelsea: "Durante i miei quasi 20 anni di proprietà del Chelsea FC, ho sempre considerato il mio ruolo di custode del club, il cui compito è garantire che abbiamo il massimo di successo che possiamo avere oggi, oltre a costruire per il futuro, svolgendo anche un ruolo positivo nelle nostre comunità - si legge -. Ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l'interesse del club. Rimango impegnato in questi valori. Ecco perché oggi sto affidando agli amministratori della Fondazione benefica del Chelsea la gestione e la cura del Chelsea FC. Credo che attualmente siano nella posizione migliore per prendersi cura degli interessi del Club, dei giocatori, dello staff e dei tifosi".