Chelsea, alta tensione allo Stamford Bridge: Azpilicueta litiga con un tifoso

Il capitano e il faccia a faccia con un tifoso dopo il k.o. interno contro l'Arsenal

Cade in casa il Chelsea contro l'Arsenal ed è un k.o. che fa rumore e infastidisce i tifosi. Allo Stamford Bridge, dopo il 2-4 subito ad opera dei Gunners in uno dei derby di Londra di Premier League, qualche fan ha pensato bene di criticare i giocatori ed in particolare il capitano Cesar Azpilicueta, colpevole, sul parziale di 2-3. di aver causato un rigore nel recupero che ha chiuso definitivamente la sfida in favore dei rivali.