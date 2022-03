Chelsea, comunicato sulle sanzioni ad Abramovich: “Vogliamo un dialogo col governo”

La nota ufficiale del club londinese

Il governo inglese ha deciso di congelare tutti i beni del magnate russo Roman Abramovich. Allo stesso tempo, verrà bloccata anche la vendita del Chelsea, dopo che l'ormai ex patron dei Blues ha deciso di abbandonare la proprietà. Il club londinese ha diramato un comunicato ufficiale in cui prende atto della decisione ed informa che intende aprire discussione per capire gli effetti che avrà sul club. Questa la nota ufficiale: