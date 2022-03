Chelsea escluso dalle coppe europee? La UEFA chiarisce: “Lavoriamo per il club”

La nota ufficiale da parte della UEFA

"La UEFA è pienamente impegnata ad applicare sempre le sanzioni UE e internazionali pertinenti. La nostra comprensione è che il caso in esame sia valutato nel contesto della licenza rilasciata nel Regno Unito, che consente al Chelsea di continuare l’attività calcistica minima, fornendo al contempo la garanzia che nessun guadagno finanziario risulterà per Abramovich. Lavoreremo con l’Unione Europea e gli Stati membri interessati per garantire la massima chiarezza e rimanere al passo con tutte le misure pertinenti e applicabili in linea con gli ultimi sviluppi. La UEFA continuerà a lavorare a stretto contatto e supportare i giocatori, lo staff e i tifosi del Chelsea in questi tempi difficili per consentire loro di rappresentare i propri colori in campo".