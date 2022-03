Chelsea, il nuovo proprietario potrebbe venire dal football americano

Il magnate statunitense starebbe pensando all'acquisto dei Blues

Nelle ultime settimane c'è stato uno scossone in casa Chelsea . Lo storico presidente e magnate russo Roman Abramovich ha infatti deciso di abbandonare la sua carica di proprietario dei Blues. Il motivo è legato ai fatti che stano accadendo tra Russia e Ucraina. Ora il club inglese è in vendita e gli acquirenti non mancano.

Come riferisce Espn, Robert Wood Johnson proprietario dei New York Jets franchigia che milita nella NFL, massima lega di football americano, starebbe preparando un’offerta per acquistare il Chelsea. Il magnate statunitense conosce molto bene il club e la Premier League, visto che ha vissuto a lungo proprio a Londra durante il suo periodo come ambasciatore degli Stati Uniti nel Regno Unito.