Chelsea, il nuovo yacht di Abramovich è più grande di Buckingham Palace

In una recente analisi inerente alle 1000 persone più ricche residenti in Inghilterra, è emerso che in questa particolare classifica i club di Premier League sono ben rappresentati. Attraverso un ulteriore approfondimento infatti, è stato reso noto che, tra le prime 500 ci sono ben 11 presidenti o azionisti di maggioranza, i cui club militano in Premier League.

Tra questi c’è anche di Roman Abramovich. E il ricco russo proprietario del Chelsea si sta per fare un regalo pazzesco e lussuoso per l’estate: in questo momento il cantiere tedesco Lloyd Werft sta costruendo un nuovo yacht per il miliardario presidente del club londinese. Un super yacht da 430 milioni di sterline ed è più grande di Buckingham Palace visto che è lungo 140 metri e ospita 48 cabine e otto ponti. Lo yacht Solaris avrà un proprio eliporto, un’area jacuzzi e un beach club.

Roman Abramovich è famoso per la sua diffidenza e ostilità nei confronti dei media e quando ne ha abbastanza del gossip di Londra, si rifugia nei suoi superyacht da dove dirige le aziende e convoca i suoi consigli di amministrazione. Senza mai scendere a terra.