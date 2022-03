Chelsea, la famiglia Ricketts vola a Londra per convincere i tifosi

Forte interessamento da parte degli imprenditori americani

Il Chelsea sta vivendo un momento molto particolare dopo l'addio di Roman Abramovich e le restrizioni imposte dal governo inglese sul club londinese. Tra gli interessati all'acquisto della società c'è la famiglia Ricketts, proprietaria della squadra di baseball dei Chicago Cubs. Secondo quanto riferito dal London Evening Standard, la famiglia Ricketts sarebbe in volo per Londra per convincere i tifosi dell’offerta presentata per rilevare il Chelsea.