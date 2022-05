Chelsea, Lukaku sul suo futuro: “Non permetterò a nessuno di parlare di me”

Il messaggio dell'attaccante belga

Romelu Lukaku non ha vissuto una bella stagione al Chelsea . Dopo l'addio all' Inter , il belga ha fatto il suo ritorno a Londra e dopo un inizio di stagione entusiasmante non ha saputo tenere un buon rendimento. Le voci sul suo futuro continuano a circolare e proprio l'attaccante belga ha risposto alle critiche tramite una Instagram Stories.

Il centravanti belga ha attaccato chiunque stia parlando del proseguimento della sua avventura con i Blues. Queste le sue parole: "Non permetterò mai a nessuno di parlare per me. Sono rimasto in silenzio e mi sono concentrato ad aiutare la squadra e finire la stagione nel miglior modo possibile. Se qualcuno vuole provare a dire qualcosa su di me e sul club… non in mio nome".