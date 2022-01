Chelsea, Marcos Alonso: “Gara col City era nostra ultima chance per la Premier”

L'esterno dei Blues dopo la sconfitta in campionato contro i rivali Citizens

Redazione ITASportPress

C'è grande delusione in casa Chelsea dopo che il weekend di Premier League ha visto la formazione di Thomas Tuchel perdere lo scontro diretto contro il Manchester City che avrebbe potuto riaprire i giochi per il campionato. I Blues sono stati sconfitti per una rete e zero e adesso si trovano ben più lontani dal vertice. Una situazione che rendere la lotta al titolo quasi finita, per stessa ammissione di Marcos Alonso.

ARRENDEVOLE - L'esterno dei londinesi ha parlato al sito ufficiale del club spiegando come il k.o. subito potrebbe essere stato il colpo di grazia per le speranze di lotta: "Sicuramente è molto deludente aver perso", ha detto Marcos Alonso. "Forse questa è stata l'ultima possibilità per mantenere una prospettiva realistica di vincere la Premier League. Ci proveremo fino in fondo, certo fino a quando la matematica non dirà il contrario ma sarà molto difficile".

GARA - "Abbiamo avuto delle occasioni ma abbiamo preso scelte sbagliate in attacco e non abbiamo fatto gol. Ci aspettavamo una gara simile a come è andata ma non abbiamo fatto il nostro meglio e ovviamente c'è tanta delusione".