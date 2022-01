Chelsea, Mount ricorda il primo giorno di Tuchel: “Era una specie di uragano”

Il racconto del giocatore inglese

"Abbiamo avuto un incontro e l'allenatore ci ha detto come vedeva il nostro gioco e come preferisce gestire la squadra. Ci ha raccontato tutto, poi siamo andati in campo ad allenarci e il giorno dopo c'è stata una partita. Era una specie di uragano, ma ci ha fatto capire chiaramente cosa vuole, come dovremmo giocare, quali sono i nostri ruoli e responsabilità, che il periodo di transizione è stato molto più semplice. Fin dal primo giorno abbiamo capito il piano di gioco. Dovevamo solo scendere in campo e attenerci a questo piano. La squadra reagisce sempre a queste cose e si adatta più velocemente a seconda di questo. È stato più facile per noi e vogliamo sempre giocare e vincere trofei. Dal momento in cui è arrivato, questo era il nostro obiettivo, ci ha motivato e abbiamo avuto l'opportunità di partecipare a partite serie e finali".