Chelsea, multa in arrivo per Lukaku: ecco l’ammontare

La decisione del club inglese

La vicenda Lukaku ha fatto molto discutere in casa Chelsea. L'attaccante ha recentemente rilasciato un'intervista a Sky Sport in cui ha espresso la sua scontentezza con i Blues e la sua voglia di tornare in Italia all'Inter. Dopo l'esclusione da parte dell'allenatore Tuchel nella sfida di Premier League contro il Liverpool, sono arrivate le scuse pubbliche di Big Rom ai tifosi del Chelsea, ma questo non è bastato per evitare una multa al belga.