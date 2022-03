Chelsea, niente trasferta in bus da 10 ore per Middlesbrough: ok all’aereo

La decisione per la trasferta di FA Cup

Il Chelsea sta vivendo un momento difficile viste le restrizioni imposte dal governo inglese a seguito delle sanzioni imposte all'ex proprietario Roman Abramovich . Il Telegraph ha rivelato questa settimana come il club fosse pronto ad affrontare un viaggio di andata e ritorno di oltre 10 ore per la partita di sabato di FA Cup contro il Middlesbrough , essendo impossibilitato a prenotare i voli per un tetto fissato a 20.000 sterline per le spese da sostenere per le trasferte.

Nelle ultime ore il Chelsea è stato autorizzato a prendere l’aereo per volare a Middlesbrough, dove i Blues disputeranno i quarti di finale della FA Cup. Il via libera è arrivato dopo che il governo ha revocato le restrizioni che impedivano al Chelsea di utilizzare questa soluzione, per una questione di costi. Un portavoce del Chelsea ha dichiarato: "Siamo grati per la continua attenzione del governo alle nostre richieste di modificare la licenza". Nulla da fare invece per la vendita dei biglietti per le gare, per la quale il Chelsea ha provato a mettere pressione al governo, senza tuttavia ottenere riscontri positivi.