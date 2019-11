Chelsea, caso Pedro: possibile addio a gennaio

Tra i giocatori poco impiegati da Frank Lampard nei suoi primi mesi sulla panchina del Chelsea c’è anche Pedro.

L’attaccante spagnolo ex Barcellona ha giocato da titolare le prime due partite di campionato, pagando però per tutti il brutto avvio di stagione dei Blues.

Da quel momento, infatti, Pedro ha visto il campo per appena 63 minuti contro il Brighton, giocando però da titolare in Coppa di Lega

Un minutaggio insufficiente per un giocatore con il curriculum di Pedro, che sembrerebbe pronto a guardarsi attorno già a gennaio. In scadenza a giugno, lo spagnolo, a Londra dal 2015, è finito nel mirino del Fenerbahce, pronto ad assicurarsi il giocatore a parametro zero.

Come riporta Takvim, non è però escluso che il club turco tenti l’assalto già a gennaio.