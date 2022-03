Chelsea sempre più nel caos: anche la Nike è pronta a lasciare il club

L'azienda americana starebbe pensando di chiudere la partnership con i Blues

Il Chelsea sta subendo in queste ore tutte le sanzioni inflitte all'ormai ex proprietario Roman Abramovich . Il governo inglese ha imposto il blocco della cessione del club ed è arrivata anche la richiesta della compagnia telefonica 'Tre' di rimuovere il logo dalla divisa da gioco. Nelle ultime ore anche la Nike starebbe pensando di abbandonare i londinesi.

Come riferisce il Daily Mail, sarebbe una soluzione che potrebbe costare al Chelsea fino a 540 milioni di sterline (oltre 640 milioni di euro). Come già anticipato, il club ha già visto sospesa la partnership con Tre per la sponsorizzazione della maglia, un accordo del valore di 120 milioni di sterline. E adesso anche l'azienda di abbigliamento americana potrebbe seguire lo stesso esempio. Le due parti hanno raggiunto un’intesa della durata di 15 anni da 900 milioni di sterline (1,07 miliardi di euro) nel 2016, ma dopo i recenti eventi si dice che Nike stia considerando di andarsene.