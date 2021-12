Chelsea, Tuchel a sorpresa: “Non si può dire che siamo in corsa per il titolo”

Il tecnico dei Blues a -8 dalla vetta occupata dal Manchester City

Da una parte c'è chi, da primo in classifica, non pensa che il discorso per il campionato sia chiuso nonostante gli 8 punti di vantaggio accumulati. Dall'altra, invece, il secondo in graduatoria che... sembra quasi arrendersi. Parliamo di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City , e primo in classifica, e di Thomas Tuchel , mister del Chelsea , che dopo il pari contro il Brighton sembra quasi escludere la possibilità da parte dei suoi di recuperare lo svantaggio.

RESA? - Come riportato dalla BBC, il manager tedesco dei Blues ha parlato in modo chiaro riguardo alla corsa al primo posto in Premier League. "È sciocco pensare che stiamo partecipando alla gara per il campionato. Sette giocatori hanno contratto il coronavirus. Cinque o sei calciatori si sono infortunati per sei settimane o più. Come possiamo lottare per il campionato?", ha detto Tuchel. "Per fare questo la squadra dovrebbe avere a disposizione 23 giocatori sani. Chi ora entra in campo si sta allenando a pieno regime. Ma non sappiamo cosa aspettarci dai calciatori in termini di forma fisica e intensità di gioco. Dobbiamo agire per tentativi e spesso anche sbagliando".