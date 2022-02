Chelsea, Tuchel dopo la vittoria del Mondiale per club: “Vogliamo vincere altri trofei”

Le parole del tecnico dei Blues

"Per segnare a fine partita ci vuole fortuna. Eravamo implacabili e non abbiamo mai smesso di provare a segnare. Eravamo in testa, poi abbiamo perso il vantaggio, ma non ci siamo fermati. La squadra meritava di vincere, ma siamo stati anche fortunati a segnare così tardi. Sembrava che Havertz non fosse nervoso al calcio di rigore, anche se certamente lo era. Sono felice di avere la possibilità di vincere tutti i trofei con il Chelsea. Abbiamo già parlato nello spogliatoio di che opportunità sia. Tutti sogniamo finali del genere. Nessun rimpianto. Ma abbiamo ancora qualcosa da vincere, il lavoro non si ferma".