Chelsea, Tuchel: “Lukaku non mi ha deluso, ma può segnare di più. Su Kepa…”

Le parole del tecnico dei Blues

"È bravissimo sia in allenamento che in partita, potrebbe essere il titolare. Non è perché abbiamo Mendy e non c’è bisogno di cambiare. Ma Kepa è eccezionale, non ci sono molti giocatori che avrebbero affrontato questa situazione come lo ha fatto lui. Posso dirgli solo grazie per quanto dà alla squadra. Lukaku? Credo ancora che possa segnare di più, perché l’ha sempre fatto. Potremmo aver bisogno di più pazienza rispetto a quello che pensavamo al momento del suo arrivo. Vogliamo mettere Romelu nelle migliori condizioni, vogliamo creare più occasioni, vogliamo che i compagni lo capiscano meglio: è un processo che va avanti, abbiamo ancora fiducia in lui perché ha dimostrato in ogni squadra in cui ha giocato che è un grande finalizzatore. Non sono deluso".