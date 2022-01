Chelsea, Tuchel: “Lukaku si è scusato, tornerà in squadra. E’ ora di andare avanti”

Le parole dell'allenatore sulla questione Lukaku

"Romelu Lukaku si è scusato ed è tornato in squadra. Per me era importante capire che non era sua intenzione creare tutte queste polemiche con l'intervista. Non è un fatto così grande come la gente crede che sia, di certo non è una cosa da poco, ma possiamo restare calmi e accettare le sue scuse. È un ragazzo che si impegna molto. Ecco perché è stato così sorprendente. Non ha mai creato problemi, è uno molto emotivo. Spero che anche i tifosi possano capirlo e supportare la squadra. È ora di andare avanti".