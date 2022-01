Chelsea, Tuchel: “Lukaku? Una vicenda rumorosa. Ecco perché l’ho lasciato fuori”

Le parole dell'allenatore dei Blues

Thomas Tuchel è tornato a parlare della tanto discussa vicenda legata a Romelu Lukaku. Il belga ha reso nota la sua scontentezza per l'attuale situazione che sta vivendo al Chelsea e il tecnico dei Blues ha subito redarguito il suo giocatore con parole non del tutto felici durante la conferenza stampa di ieri. Intervistato da Sky Sports nel pre partita contro il Liverpool, Tuchel ha spiegato il motivo della non convocazione di Lukaku per il match contro i Reds: