Chelsea, Tuchel: “Lukaku? Uno come lui ci mancava”

Alla vigilia della Supercoppa europea il tecnico del Chelsea ha spiegato perchè era importante l'arrivo del belga

Romelu Lukaku è già sbarcato a Londra e il suo nuovo club è il Chelsea come ormai noto. Il tecnico Thomas Tuchel ha parlato del belga e della prospettive con i campioni d'Europa. "Lukaku è un tipo di calciatore che ama giocare con le spalle alla porta, a cui piace tener palla e creare spazio per Havertz, Werner e Pulisic, che amano giocare attorno a lui. Questo è un profilo che non abbiamo in rosa in questo momento e che stiamo cercando". Lo ha detto, ai microfoni di Sky Sports in vista della Supercoppa europea con il Villarreal, il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel a proposito dell'imminente acquisto di Romelu Lukaku. "Non è ancora il momento di fare nomi perché non abbiamo firmato nessuno - ha ammesso -. Dobbiamo portare rispetto per gli altri club".