Chelsea, Tuchel: “Oltre a Lukaku ho chiesto Haaland e Lewandowski ma…”

In sala stampa un Tuchel su di giri

L'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel ha commentato il trasferimento di Romelu Lukaku dall'Inter e ha anche scherzato sul fatto che la dirigenza non lo ha ascoltato quando ha chiesto di acquistare Erling Haaland e Robert Lewandowski. “Non vogliamo essere solo una buona squadra difensiva che bada al possesso palla e gioca con passaggi lunghi. Romelu ci dà l'opportunità di giocare in modi diversi. Era un giocatore importante all'Inter ma un era suo desiderio chiudere la sua storia al Chelsea visto che per ben due volte ha vestito questa maglia. Pensiamo che con la sua velocità e forza, avremo una spinta aggiunta alla nostra fase offensiva. Lukaku è un ragazzo umile, un vero giocatore squadra. Oltre a Lukaku, volevamo Haaland e Lewandowski in squadra. Sfortunatamente, il consiglio direttivo non ci ha ascoltato. Abbiamo solo Romelu ma va benissimo" ha detto sorridendo Tuchel.