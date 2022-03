Chelsea, Tuchel: “Per Lille volo ok, ma col Middlesbrough niente aereo”

Le parole dell'allenatore dei Blues

"Non posso dire che ci sia più incertezza, la situazione è la stessa dei giorni precedenti. Avremo delle cose di cui discutere, su come arrivare alle partite, cose che vengono solitamente gestite dal team organizzativo. Dobbiamo unire le nostre teste per risolvere le cose e trovare le soluzioni. Prima non era così. Trasferte? Per Lille tutto ok ma per la partita contro il Middlesbrough non potremo viaggiare in aereo, il limite trasferte secondo la licenza concessa dal governo è di 20.000 sterline. L'unica cosa certa è che vogliamo giocare la partita di domani e arrivare al turno successivo e passare il turno sabato. È uno sport professionistico in cui giochiamo a distanza di due giorni mentre i nostri avversari ne hanno 4 di riposo. Per questo è meglio arrivare in aereo che in autobus ma finché avremo magliette, finché saremo vivi, scenderemo in campo per dare il massimo e vincere. Lo dobbiamo alle persone che ci supportano".