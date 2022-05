Chelsea, Tuchel: “Vogliamo la normalità. Messi alla prova da situazione società”

Il manager Blues sulla delicata situazione vissuta nella seconda parte di stagione

Il club di Londra, infatti, a seguito delle note vicende della guerra in Ucraina verrà ceduto alla cordata capeggiata da Todd Boehly a fine mese mettendo fine, si spera, a diverse difficoltà organizzative che hanno colputo la squadra in questa seconda parte di stagione. Il manager tedesco, in vista della gara odierna contro il Leeds, non ha nascosto lo stress subito da lui e da tutti i suoi ragazzi: "Siamo l'unico club ad aver vissuto una situazione simile, molto particolare, che ci ha messo alla prova", ha detto Tuchel in conferenza. "Speriamo tutti che al più presto le cose tornino alla normalità. Abbiamo bisogno di una ventata di positività e di recuperare un'atmosfera competitiva".