Chelsea, vicino l’arrivo di Dembelé: l’agente vola a Londra

Vicino l'approdo dell'esterno francese

Una delle situazioni più calde in questa sessione di calciomercato invernale è stata quella di Osumane Dembelé. Il francese ha rifiutato di rinnovare il contratto con il Barcellona in scadenza in estate, in quanto non soddisfatto delle condizioni offerte dal club. L'allenatore dei catalani Xavi aveva inoltre affermato che Dembelé per non abbandonare i blaugrana, doveva prolungare il suo contratto.