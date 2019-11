Chelsea, Zouma rivela gli insegnamenti di… Mourinho: “Mi ha mostrato il vero calcio. Ecco cosa odia…”

José Mourinho è tornato. Lo ha fatto in grande stile sulla panchina prestigiosa del Tottenham. Lo Special One ha già ottenuto la prima vittoria con gli Spurs, dandosi il miglior bentornato in Premier League possibile.

L’arrivo del portoghese nel campionato inglese è stato accolto positivamente dal mondo del pallone: club e giocatori di tutte le squadre sono state contente di riabbracciare uno degli allenatori più vincenti del mondo. In modo particolare, un suo ex giocatore, Kurt Zouma, difensore del Chelsea, parlando proprio di Mourinho, ha voluto sottolineare ai microfoni di France Football la sua importanza nella propria carriera.



GRAZIE A LUI – “È stato Mourinho ad aprirmi le porte dell’Inghilterra e della Premier League”, ha detto il difensore del Chelsea. “Quando sono venuto qui, avevo solo 19 anni. Mi ha dato fiducia e mi ha fatto giocare partite importanti ad alta intensità. È stato lui a mostrarmi cos’è il vero calcio qui in Inghilterra“. E poi un piccolo segreto, che in realtà è evidente a tutti: “Cosa odia Mourinho più di tutto? Beh, Mourinho odia perdere e me lo ha insegnato. Grazie a questa mentalità sono stato in grado di progredire ed eccellere al Chelsea. Mi ha dato molto e mi ha insegnato molto di quello che so. Per questo gli sono molto grato”. Il centrale del Chelsea in questa stagione si è rivelato essere una pedina fondamentale della squadra allenata da Lampard con ben 12 presenze in campionato.