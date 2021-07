Chiellini ha urlato “Kiricocho” prima del rigore di Saka. Ecco perchè

Ecco svelato il mistero legato alla parola pronunciata da Giorgio Chiellini prima del rigore calciato da Saka.

Si sa, il calcio è uno sport in cui anche i riti scaramantici e le tradizioni popolari la fanno da padrone. L'ultima trovata proviene dalla finale degli Europei, disputatasi tra Italia e Inghilterra . Protagonista in questo senso è stato Giorgio Chiellini , capitano degli azzurri.

KIRICOCHO - Chiellini, prima del rigore calciato da Saka, urla "Kiricocho". Donnarumma riesce a neutralizzare il calcio di rigore e la Coppa degli Europei approda in Italia. Ma quale significato trasmette questa misteriosa parola? Per molti sarà sconosciuto, ma nel mondo del calcio non è la prima volta che viene udita.